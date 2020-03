Coronavirus, Sampdoria la più colpita: anche Bereszynski è positivo

Dopo Depaoli, anche Bereszynski annuncia di essere positivo al Coronavirus. I casi aumentano vertiginosamente nella squadra blucerchiata, in seguito a Gabbiadini e ai calciatori di ieri. Anche Bereszynski fa il suo annuncio, come il suo compagno poco prima, sui social. Questo quanto scritto sul suo profilo Instagram.

“Sfortunatamente, ho ottenuto un test positivo per COVID-19. Sto bene. Nonostante le appropriate precauzioni prese recentemente, non sono riuscito a evitare l’infezione del virus. Ecco perché vi sto chiedendo di essere responsabili e di rimanere a casa ogni volta che è possibile”.