Coronavirus, scavalcano rete per giocare a calcio: 22 denunciati [DETTAGLI]

A Busto Arsizio, un gruppo di ragazzi è andato contro tutte le restrizioni per evitare la diffusione del Coronavirus. I 22 hanno scavalcato una recinzione per farsi una partita a calcio tra amici. Gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti per bloccare la “scampagnata”. Ricordiamo a tutti che fare sport all’aperto non è vietato, si può uscire per una corsa o una pedalata in bicicletta. Ma sono tassativamente vietati gli assembramenti, quindi le uscite in gruppo, dunque anche le partite di calcio tra amici.