Coronavirus – Scontro in Francia, Payet attacca Aulas: “E’ serio? Misurategli la febbre”

In Italia toccò a Juventus e Inter, in Francia sono Marsiglia e Lione ad attaccarsi a vicenda dopo lo stop del campionato di Ligue 1 per l’emergenza Coronavirus. I protagonisti sono il calciatore dell’OM, Dimitri Payet, e il presidente dell’OL, Jean-Michel Aulas. Dopo la sospensione è arrivata una proposta dal numero uno del Lione, che però andrebbe a vantaggio della sua squadra e a svantaggio del Marsiglia: “La cosa più logica sarebbe cancellare tutto e ricominciare come all’inizio di questa stagione. Nessun campione, nessuna retrocessione e le stesse squadre qualificate alle coppe”. Così facendo il Marsiglia rimarrebbe fuori dalla Champions, favorendo proprio il Lione. Payet, a quel punto, ha voluto rispondere su Twitter: “E’ serio? Misurategli la febbre“. In tutto questo è arrivata anche la precisazione del presidente della Federcalcio francese, Boy de la Tour: “La problematica non è ancora al vaglio“.