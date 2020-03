Coronavirus, calciatore scopre di essere positivo mentre è al… pub

Emergono nuovi casi di positivi di Coronavirus. Uno di questi è stato il difensore del Portsmouth Sean Raggett e la brutta notizia è arrivata mentre era al… pub. “Ero mortificato. Non potevo credere di essere risultato positivo perché non ho avuto alcun sintomo. È davvero spaventoso”, ha dichiarato al Sun lo stesso calciatore. La chiamata è arrivata direttamente dal fisioterapista e a quel punto il calciatore ha subito deciso di abbandonare il locale. Raggett è stato colpito dal virus insieme ad altri compagni della squadra (James Bolton, Andy Cannon e Haji Mnoga), sono stati effettuati anche altri tamponi al resto della squadra ed i calciatori sono in attesa dei risultati.