Coronavirus, Selvaggia Lucarelli: “perchè a Dybala hanno fatto il tampone e alle altre persone no?”

In mattinata sono arrivate notizie importanti in casa Juventus, in totale sono tre i calciatori positivi al Coronavirus: si tratta di Rugani, Matuidi e Dybala. Nel frattempo va registrato un duro sfogo da parte di Selvaggia Lucarelli, opinionista televisiva, che si è scagliata contro l’argentino e contro la Juventus. La Joya è stato sottoposto a tampone insieme alla fidanzata Oriana Sabatini, la reazione della giornalista è stata furiosa: “Adesso voglio sapere perché esiste una corsia preferenziale per i vip. Io esigo spiegazioni sul perché in Lombardia non stiano facendo tamponi a gente moribonda a casa e Dybala, fidanzata e “un’altra persona” (sia lui e che i due asintomatici dunque), hanno fatto i tamponi”.

