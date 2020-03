Coronavirus, Serie A in chiaro: c’è una prima svolta, si attendono soltanto due sì [DETTAGLI]

Il calcio italiano alle prese con l’emergenza Coronavirus. Il Ministro per lo Sport Spadafora ha inviato al Presidente FIGC Gravina e al Presidente Lega Serie A Dal Pino una lettera per chiedere di valutare eventuali condizioni per trasmettere in chiaro i match di Serie A almeno della prossima giornata. Questa la lettera del Ministro in inviata a Gravina: “Ciò costituirebbe, io credo, un bellissimo segnale verso tutti gli italiani, ma anche un modo per limitare i disagi associati alle misure di contenimento in essere e, addirittura, di cooperare attivamente al raggiungimento delle loro stesse finalità. Confido nella Sua azione di impulso e nella disponibilità di tutti gli attori coinvolti a volersi confrontare e rendersi protagonisti di un grande messaggio all’Italia e all’Europa”. Si attende adesso la risposta di Lega e Sky, mentre la FIGC si è già schierata a favore. Nelle prossime ore arriverà una decisione definitiva.