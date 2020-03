Coronavirus in Serie A: “alcune società rischiano il fallimento”, scenario da brividi

L’italia sta lottando contro il Coronavirus, l’epidemia si sta espandendo in tutto il mondo tra preoccupazione ma anche speranza. Sono stati presi dei provvedimenti per provare a contenere il contagio, i primi risultati potrebbero arrivare nelle prossime settimane, ma è ancora presto per fare delle previsioni. Ovviamente si è deciso di sospendere i campionati di calcio, si è fermata la Serie A. L’obiettivo è tornare in campo a maggio e concludere la stagione a giugno, con il rinvio di Euro 2020.

L’emergenza ha portato grossi problemi anche dal punto di vista economico, e la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare nei prossimi mesi. Una possibilità (speriamo remota) è anche quella di non completare i campionati, scenario che sarebbe da brividi per alcuni club, Infatti, secondo quanto riporta ‘Il Corriere della Sera’, i bilanci delle società sono in grande sofferenza e, qualora non si riuscisse a riprendere la stagione calcistica, alcuni club rischierebbero il fallimento. Sarebbe difficile per diverse squadre riuscire a procedere con l’iscrizione al campionato della prossima stagione. In difficoltà, principalmente, i piccoli club ma anche per le grandi società potrebbe verificarsi il collasso.