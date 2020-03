Coronavirus, si aggrava la situazione: 2989 nuovi contagi, 345 i decessi di oggi

Si aggrava il bilancio del Coronavirus in Italia. Salgono a 31.506 i contagiati, 2.503 i morti. In data odierna, infatti, ci sono stati 2.989 nuovi contagiati, 345 morti. I guariti salgono a 2.941 guariti (+192 rispetto a ieri). Le persone attualmente ammalate sono 26.062, così suddivise: 12.849 ricoverate in ospedale , 2.060 ricoverate in terapia intensiva, 11.108 in isolamento domiciliare. La Basilicata resta l’unica regione in cui non si registrano decessi, la situazione più grave persiste in Lombardia, precisamente a Bergamo, dove la terapia intensiva è al collasso.