Coronavirus, la ‘singolare’ proposta sulla ripresa dei campionati: “inizio della prossima stagione in inverno”

Si registrano giorno dopo giorno nuove proposte per la ripresa dei campionati. C’è grande incertezza sul proseguo della stagione, c’è chi spinge per tornare in campo nelle prossime settimane mentre per altri i tornei possono essere considerati finiti. Al momento però esiste un solo giudice: il Coronavirus, nel senso che tutto dipenderà dall’evoluzione dell’epidemia.

In un’intervista al quotidiano tedesco ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’, il presidente del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge ha svelato una nuova proposta. “Per non falsare il nostro campionato, e’ indispensabile terminare questa stagione – ha dichiarato l’ex attaccante – Questo riguarda anche la sopravvivenza di molti dei nostri club, al fine di evitare un disastro economico senza precedenti. Per questo penso che sarebbe saggio prorogare l’esercizio fiscale 2019-2020 al peggio fino a settembre, se non fosse possibile altrimenti. Risultato: l’inizio della prossima stagione potrebbe avvenire all’inizio dell’inverno, affinché i giocatori beneficino delle vacanze e di una preparazione sufficientemente lunga. Questo è uno scenario perfettamente concepibile”.