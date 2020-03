Coronavirus, situazione drammatica in Italia: altri 27 morti, tutti i dati aggiornati

Si aggrava l’emergenza Coronavirus in Italia. I dati evidenziati dal capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, nella consueta conferenza stampa sono drammatici. Soltanto oggi ci sono stati 27 morti e oltre 500 nuovi contagiati. Il bilancio complessivo sale a 79 morti e 2.502 contagiati, mentre si sono registrate 11 nuove guarigioni per un totale di 160 guariti. Esclusi i morti e i guariti, il numero delle persone che oggi risultano positive in Italia è di 2.263 di cui 1.000 sono in isolamento domiciliare, senza sintomi o con sintomi lievi, 1.034 sono ricoverati con sintomi e 229 sono ricoverati in terapia intensiva. La situazione più critica resta quella in Lombardia. “Abbiamo distribuito oltre 400 mila mascherine negli ospedali delle Regioni interessate. Comunque continua la ricerca di mascherine: cerchiamo i fornitori e stiamo effettuando nuovi ordini” ha aggiunto Borrelli, confermando che le mascherine sono arrivate dal Sudafrica.