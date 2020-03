Coronavirus, la situazione in Italia adesso è drammatica: numero spaventoso di morti

E’ una situazione sempre più drammatica in Italia per l’emergenza Coronavirus, aumentano ora dopo ora i contagiati ed i morti, adesso il bilancio è davvero pesantissimo. Come riporta MeteoWeb soltanto nelle ultime 24 ore sono morte altre 133 persone, portando il bilancio complessivo delle vittime a 366 morti in appena due settimane. Soltanto poche decine di guariti in più, invece: adesso sono 622. C’è stato invece un drammatico boom di nuovi contagiati, oltre 1.200: adesso l’Italia ha superato anche la Corea del Sud ed è il secondo Paese al mondo con più casi, dietro soltanto la Cina che però ha ormai arginato l’epidemia e sta contando da una settimana ormai soltanto poche decine di nuovi casi al giorno.

In Italia siamo a 7.375 contagiati totali, di cui 6.387 attualmente malati: di questi 3.557 sono ricoverati ricoverati nei reparti di malattie infettive degli Ospedali, 650 sono ricoverati in terapia intensiva e 2.180 in isolamento domiciliare.