Coronavirus, slitta tutto in Serie A: le nuove date del calciomercato

E’ ancora presto per sbilanciarsi sulla ripresa dei campionati in Italia, la decisione di sospendere i tornei è stato inevitabile considerando l’emergenza Coronavirus. La situazione è in continua evoluzione, e sarà più chiara nei prossimi giorni. L’intenzione che è emersa durante l’ultima assemblea è chiara, ovvero quella di completare la stagione. L’obiettivo è quello di tornare in campo nel mese di maggio e concludere tutto, anche le competizioni europee nel mese di giugno (inevitabile il rinvio di Euro 2020). Ovviamente slitteranno anche le date per il calciomercato, sarà una finestra più breve rispetto a quella degli ultimi anni.

Secondo quanto riporta ‘La Nazione’ il via ufficiale alle trattative potrebbe inizia il 1° agosto, con la chiusura prevista a metà settembre. La durata sarebbe dunque di un mese e mezzo. E la prossima stagione inizierebbe ad ottobre. Per il momento si tratta solo di ipotesi, la situazione verrà valutata giorno dopo giorno.