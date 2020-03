Coronavirus, slittano anche Champions e Europa League: le ipotesi sulle date delle finali

Negli ultimi minuti è arrivata l’ufficialità, gli Europei sono stati posticipati di 12 mesi: si giocheranno nel 2021. Una decisione inevitabile considerando l’emergenza Coronavirus e la necessità di completare i campionati e le competizioni europee. Proprio su Champions League ed Europa League arrivano notizie importanti direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riporta ‘Marca’ l’ultimo atto di CL si giocherà il 27 giugno a Istanbul mentre quello di EL andrà in scena tre giorni prima, il 24, a Danzica. In questo caso si attende l’ufficialità da parte dell’Uefa che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta. Anche il mondo del calcio spera di tornare alla normalità, ma per avere le idee più chiare servirà attendere ancora qualche giorno.