Coronavirus, Spadafora fissa la data: “La Serie A può riprendere dal 3 maggio anche a porte aperte”

Sono giorni di assoluta incertezza in Italia. L’emergenza Coronavirus rischia di prolungarsi per altri mesi e condizionare la vita delle persone. Di conseguenza anche il calcio viene stravolto da tutto ciò che sta succedendo. Il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ha però voluto fissare ugualmente una data per la ripresa del campionato. Queste le sue parole al ‘TG1’: “La Serie A può riprendere il 3 maggio, è quello che speriamo: poi valuteremo se a porte aperte o chiuse. A questo si aggiungeranno la Champions League e l’Europa League che si incroceranno con il nuovo calendario. Abbiamo sospeso tutti gli adempimenti fiscali fino al 30 maggio per tutte le società sportive e gli affitti di proprietà dello stato dove si svolge attività sportiva. Spingiamo sull’ottimismo per quanto riguarda la partenza sulla quale stiamo lavorando, a partire dal 2-3-4 maggio per poter completare tutti i campionati entro il 30 giugno. Chiederemo anche la possibilità, nella malaugurata ipotesi di non riuscire a completare tutto entro fine giugno, che si possa sforare entro i primi 10 giorni di luglio. In caso non si riesca ricorreremo probabilmente all’opzione playoff e playout”.