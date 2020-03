“Si va verso un tipo di provvedimento per proseguire il campionato a porte chiuse, sempre nel rispetto della salute per tutti”. Sono le parole del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, uscendo da Palazzo Chigi. Si va quindi verso questo tipo di soluzione per quanto riguarda il calcio italiano, su cui finora è regnata l’incertezza tra rinvii, discussioni, polemiche e attacchi.