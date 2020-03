Coronavirus, Spadafora è pessimista: “si torna in campo il 3 maggio? Previsione ottimistica”

“Le ottimistiche previsioni che facevano pensare di potere riprendere a fine aprile o ai primi di maggio credo lo siano state un po’ troppo”. Sono le dichiarazioni del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ai microfoni di Rai 3 sull’emergenza Coronavirus e sulla ripresa dei campionati: “E qualora ci fossero le possibilità di tornare in campo, lo faremo a porte chiuse – conferma – ma ad oggi ho qualche dubbio sul fatto che si possa riprendere la competizione. Anche gli stessi scienziati non hanno certezze rispetto all’evoluzione del Coronavirus. Non siamo noi che stiamo sbandando”.

CAMPIONATO CHIUSO? “La scelta finale sarà alla federazione – ha spiegato – ma è difficile che si possa riprendere per il 3 maggio. Se la FIGC dovesse posticipare nei mesi estivi, questo rientra nell’autonomia dello sport. Dipenderà anche da tutti gli altri campionati. Il mondo del calcio ci ha messo un po’ di più a capire l’emergenza che stavamo affrontando. Ora si muoverà con la cautela per evitare certi scenari”.