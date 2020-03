Coronavirus, anche la Spagna si ravvede: riunione urgente per la sospensione di Liga e Segunda Division

Anche la Spagna si ravvede. Dopo il decreto governativo che ha fermato i campionati minori, la Federazione iberica si è riunita per decidere sullo stop di Liga e Segunda Division. A riportare la notizie è l’edizione online di “Marca”. Una situazione resasi necessaria per via della diffusione rapida del Coronavirus. Alla riunione partecipano Federazione, Lega e Assocalciatori, in attesa delle indicazioni delle autorità sanitarie. Ieri, in Spagna, si era deciso di andare avanti a porte chiuse per la Liga, e i giocatori avevano rivolto un appello all’Uefa per non giocare le partite delle coppe. Ad oggi lo stop sembra sempre più probabile.