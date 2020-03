Coronavirus, Sticchi Damiani sulla Serie A: “Si potrebbe riprendere anche dopo l’estate”

Il Coronavirus ha fermato il campionato di Serie A. In queste ore sentiamo di ipotesi, di date per la ripresa del campionato. La verità è che non si possono fare previsioni. In un momento così, però, ognuno dice la sua. Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani lo ha fatto ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Riprenderemo solo quando la salute pubblica non sarà a rischio. Sospendere gli allenamenti è scelta auto-responsabile, ma non è reato programmare la ripartenza. Dobbiamo darci una data che poi potrà anche essere protratta, e i presidenti lavorano in questo senso: vogliamo farci trovare pronti. Cristallizzare la classifica? No, sarebbe ingiusto sul piano sportivo. Appena si calmeranno le acque finiremo il campionato, con uno sforzo sui tempi arriveranno i verdetti del campo. Non deve esserci un termine ultimo. Per assurdo si potrebbe riprendere anche dopo l’estate, comprimendo le gare della stagione 2020/21″.