Tacconi: “Coronavirus? Il premier Conte non ha capito niente. Il portiere più forte di sempre? Beh, facile”

Tre i calciatori della Juventus colpiti dal Coronavirus: Rugani, Matuidi e Dybala. Intervistato da ‘Radio Bianconera’, nel corso di ‘Cose di Calcio’, l’ex portiere della Juve Stefano Tacconi ha parlato del delicato momento che sta vivendo il nostro Paese: “Il Conte del Governo non ha capito un cacchio. Gli italiani hanno bisogno di soldi, bisogna darli subito”.

Si passa poi ai portieri e al numero uno per eccellenza: “Buffon? Lo allenerei volentieri. Vorrei entrare nella sua testa, mi colpisce il fatto che abbia iniziato con un ruolo diverso. Poi ha fatto una scelta e se non hai personalità non puoi farlo”. Infine una battuta, o forse no: “Il portiere più forte della storia? Beh, facile, io”.