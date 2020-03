Tamponi fatti a tutti. Calciatori ed addetti ai lavori tutti controllati in casa Juventus. I positivi rimangono Rugani, Matuidi e Dybala, comunque – come da loro stessi annunciato – tutti in buone condizioni. Il resto della squadra è negativo. Difatti, una buona notizia. Si pensava che, specie dopo il caso Rugani, primo ufficialmente in Serie A, il contagio si potesse espandere a buona parte della rosa. Non è stato così.