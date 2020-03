Anche Jeremy Toljan, terzino del Sassuolo, ha parlato della situazione Coronavirus in Italia. Lo ha fatto in un’intervista a Sky Deutschland: “Il Paese è in stato di shock. I miei compagni di squadra non hanno nemmeno il coraggio di visitare i loro familiari più anziani. Non sappiamo cosa accadrà. Stiamo aspettando le decisioni della Lega”.