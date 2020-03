Coronavirus, Totti esilarante: “quando incontro Ilary durante la giornata…”

Anche Francesco Totti, come del resto tutti gli altri, si trova chiuso in casa a causa dell’emergenza Coronavirus. L”ex calciatore della Roma sta per iniziare una nuova carriera da procuratore e trova sempre l’occasione per scherzare. E’ successo così anche intervistato da Diletta Leotta in videochat per Dazn Calling.

L’ISOLAMENTO – “Le giornate sono abbastanza lunghe, ma ci diamo da fare: cerchiamo di intrattenere i bambini, di giocare con loro, ci dedichiamo alla cucina… Lo schieramento di casa Totti mi vede totalmente in difesa, come la maggior parte dei mariti italiani: stai a casa però è come se fossi un ospite. Quando incontro Ilary durante la giornata, la saluto dicendole: “Buonasera signora, tutto bene? Le serve qualcosa? I miei ex compagni mi stanno mettendo troppo in mezzo con queste challenge, ma io su Instagram mi devo far aiutare da Cristian e Chanel”.

SUL PASSATO E L’ADDIO AL CALCIO – “I momenti più belli ai quali mi aggrappo in questo periodo sono sicuramente la vittoria dello scudetto e la vittoria del Mondiale. Il traguardo del 2006 è stato entusiasmante perché arrivavo da un brutto infortunio, ma con la determinazione e con la voglia ho ottenuto ciò che mi ero prefissato. La paura più grande che ho affrontato è stata sicuramente quella di smettere di giocare. Ma sono riuscito a voltare pagina grazie alla famiglia, ai miei bambini”.