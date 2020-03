Gravissimo lutto nel mondo del calcio, è morto un giovane allenatore [FOTO]

Una gravissima tragedia ha scosso nelle ultime ore il mondo del calcio spagnolo. Un giovane allenatore, Francisco Garcia, si è spento infatti nella giornata di ieri. Aveva 21 anni. Ad annunciare la notizia della tragedia è la squadra che allenava, l’Atletico Portada Alta, sui suoi canali social.

“Dall’Atletico – si legge – vogliamo manifestare le nostre più profonde condoglianze alla famiglia, agli amici e parenti del nostro allenatore Francesco Garcia che ci ha lasciato, purtroppo, nella giornata di oggi (ieri, ndr). E ora cosa facciamo senza di te, Francis? Se eri sempre con noi in squadra o dove necessario, aiutavi. Come possiamo continuare a conquistare successi in campionato? Non sappiamo come, ma sicuramente lo faremo per te. Non ti dimenticheremo, riposa in pace, fenomeno”.