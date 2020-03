Coronavirus, triste episodio in un supermercato di Napoli: fa la spesa ma non ha i soldi per pagare [VIDEO]

Non è, purtroppo, il primo episodio. In questi ultimi giorni hanno iniziato a palesarsene numerosi, frutto di un’emergenza economica che rischia di essere peggiore di quella pandemica. In un supermercato a Napoli, un triste episodio: un uomo ha fatto la spesa, acquistando le cose essenziali, ma non aveva i soldi necessari per procedere all’acquisto. “Chiamate la polizia – si sente affermare da un altro cliente – il signore non ha i soldi per mangiare. Non ha comprato lo champagne e il vino, ma la pasta e il pane, le cose essenziali. Ma non ha i soldi”.