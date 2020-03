Il Coronavirus colpisce anche il calcio internazionale. Una situazione che sta diventando drammatica, con i primi contagi anche tra calciatori. Ecco perché la Uefa, forse tardivamente, sta per fermare Champions League ed Europa League. A riportare la notizia è il quotidiano spagnolo ‘Marca’. La decisione arriverà in giornata, tant’è che non si dovrebbero giocare nemmeno le sei gare previste in serata.