Coronavirus, ufficiale: Basilea-Eintracht non si giocherà al St. Jakob Park

Basilea-Eintracht Francoforte non si giocherà al St. Jakob Park. A renderlo noto è il Dipartimento di Giustizia e Sicurezza. La sfida, valida per il ritorno degli ottavi di Europa League, è in programma il 19 marzo 2020. L’andata, per ora, da programma è prevista regolarmente. Ma per il ritorno si valuta l’idea del campo neutro.

“Il ritorno degli ottavi di Europa League in programma il 19 marzo 2020 a St. Jakob-Park tra il Basilea e l’Eintracht Francoforte non può svolgersi a Basilea. Dopo aver consultato l’unità di crisi, la polizia di Basilea ha deciso di non non far disputare la partita per preservare la salute della popolazione e per rallentare la diffusione del coronavirus, nonché il carico di lavoro della squadra medica di Basilea”.