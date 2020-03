Coronavirus, ufficiale: campionato sospeso fino al 23 marzo! [DETTAGLI]

La situazione legata al Coronavirus è in continua evoluzione, pesantissime conseguenze anche al mondo del calcio. In attesa di decisioni sul campionato di Serie A, è arrivato un provvedimento importante in Svizzera: il torneo si ferma fino al 23 marzo. “I presidenti delle 20 squadre hanno deciso di prolungare la pausa della Raffeisen Super League. Il Consiglio federale ha deciso di vietare con effetto immediato tutte le manifestazioni che coinvolgono più di 1000 persone fino al 15 marzo. Di conseguenza le giornate numero 24, 25, 26 e 27 vengono rinviate a date successive ancora da definire e il campionato rimarrà fermo fino al 23 marzo. Se le autorità non estenderanno il divieto oltre il 15 marzo, il campionato riprenderà immediatamente e continuerà come al solito. Se invece il divieto verrà esteso, allora i club si riuniranno nuovamente e decideranno in merito”.