Coronavirus, ufficiale: casi sospetti e squadre in quarantena, si ferma anche la Bundesliga

Anche la Germania si adegua al resto dei Paesi, si ferma il campionato tedesco per l’emergenza Coronavirus. Al momento il termine previsto per la sospensione della Bundesliga è quello del 2 aprile, ma la situazione verrà valutata giorno dopo giorno.

“Alla luce delle dinamiche odierne con le nuove infezioni di Coronavirus e i corrispondenti casi sospetti in connessione diretta con la Bundesliga e la 2a Bundesliga, il Consiglio della DFL Deutsche Fußball Liga ha deciso in breve tempo di sospendere il 26° turno, iniziato oggi, in entrambi i campionati. Inoltre, il comitato raccomanda, come previsto, che l’assemblea generale dei club professionisti, che si riunirà il prossimo lunedì, continui a sospendere il campionato fino al 2 aprile, compresa l’interruzione internazionale. Uno dei motivi di ciò è che, durante la settimana, c’erano sospetti di un’infezione con il Coronavirus in diversi club e dei loro staff e che non si possono escludere ulteriori infezioni. In precedenza, nella 2a Bundesliga, dopo la squadra professionistica di Hannover 96, l’autorità sanitaria locale aveva prescritto la quarantena casalinga per l’intera squadra 1. FC Norimberga”.