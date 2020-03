Coronavirus, ufficiale: si ferma anche il campionato turco

Tra i pochi paesi in Europa in cui si giocava ancora, ma le pressioni ricevute negli ultimi giorni hanno portato la Federazione a prendere una decisione che si allinea a quella di gran parte del continente. E’ ufficiale: anche il campionato turco viene momentaneamente sospeso per l’emergenza Coronavirus.

L’idea, portata avanti fino a qualche ora fa, era quella di continuare a giocare regolarmente, ma diverse sono state le proteste di alcuni calciatori contro questa decisione. A far parlare molto, la scelta dell’ex Chelsea Obi Mikel, che ha addirittura rescisso il contratto con il Trabzonspor. Adesso la Federazione, che temeva ripercussioni ancora più forti delle squadre, ha ufficializzato la sospensione.