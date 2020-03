Coronavirus, ufficiale: si ferma anche la Major League Soccer

“La Major League Soccer ha deciso di sospendere i match per 30 giorni con effetto immediato in accordo con gli enti che si occupano della salute pubblica e che vigilano sull’emergenza coronavirus. Al momento opportuno, la lega e i club comunicheranno aggiornamenti sulla prosecuzione della stagione 2020″. Anche negli Stati Uniti il calcio si ferma per la pandemia Coronavirus. E’ questa la nota della MLS che conferma lo stop per 30 giorni, allineandosi ad alcuni campionati europei.

Major League Soccer Suspends Season for 30 Days pic.twitter.com/P0HEPmsnkx — Major League Soccer (@MLS) March 12, 2020