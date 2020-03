Coronavirus, è ufficiale: la Liga si ferma per due settimane

Pure in Spagna il calcio si ferma. L’emergenza Coronavirus ha iniziato anche lì a costringere gli organi sportivi a prendere decisioni drastiche. Il Real Madrid è in quarantena perché un cestista della squadra di basket è risultato positivo. Così, una notizia già nell’aria ieri, è stata ufficializzata dalla Lega con un comunicato: il campionato si ferma per almeno due giornate.

“Date le circostanze note questa mattina, in riferimento alla quarantena stabilita al Real Madrid e ai possibili aspetti positivi nei giocatori di altre società, LaLiga ritiene che le circostanze siano già in atto per continuare con la fase successiva del protocollo di azione contro COVID- 19. Di conseguenza, conformemente alle misure stabilite dal regio decreto 664/1997 del 12 maggio, accetta di sospendere almeno le prossime due giornate di campionato. Tale decisione sarà rivalutata dopo il completamento delle quarantene decretate nei club interessati e altre possibili situazioni che potrebbero sorgere. LaLiga, in qualità di organizzatore del concorso, ha proceduto a comunicarlo a RFEF, CSD e Club”.