Coronavirus, ufficiale: Valencia-Atalanta a porte chiuse

L’emergenza Coronavirus sta portando pesantissime conseguenze anche nel mondo del calcio, è arrivata la comunicazione in Italia di disputare le partite a porte chiuse fino al 4 aprile. E’ ufficiale anche che il match Valencia-Atalanta si giocherà senza tifosi. Il Consiglio di Sanità spagnolo ha comunicato la decisione irrevocabile al club di casa, la notizia era nell’aria ma adesso non ci sono più dubbi. Vietato l’ingresso a tutti i tifosi. Senza pubblico anche il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Getafe e Inter in programma giovedì 19 marzo.