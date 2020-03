Nuovo aggiornamento fornito dalla Protezione Civile in merito all’emergenza Coronavirus in Italia: oggi, purtroppo, record giornaliero di decessi (475), ma anche di guariti (1.084). I nuovi contagiati sono 2.648, anche se mancano i dati della Campania. Bilancio complessivo, quindi, di 35.713 contagiati, 2.978 morti e 4.025 guariti, per un numero di malati totale di 28.710, così suddiviso:

14.363 ricoverate in ospedale

ricoverate in ospedale 2.257 ricoverate in terapia intensiva

ricoverate in terapia intensiva 12.090 in isolamento domiciliare