Coronavirus, l’ultimo aggiornamento: oggi 627 nuovi deceduti

Nuovo aggiornamento, purtroppo sempre più drammatico, in merito all’emergenza Coronavirus in Italia. “Sono 689 i guariti che portano ad un totale di 5.129 persone guarite in Italia dopo aver contratto il Coronavirus. Sono di 4.670 le persone positive oggi per un totale di 37.860, 19.185 persone sono in isolamento domiciliare e sono 2.655 i pazienti ammalati di Covid-19 ricoverati in terapia intensiva, sono il 7% del totale. Registriamo oggi 627 nuovi deceduti”. Queste le informazioni fornite dal commissario Angelo Borrelli nella consueta conferenza stampa.