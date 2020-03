Coronavirus, l’ultimo aggiornamento: “scenario preoccupante”, oggi altri 41 morti

Coronavirus – Continua a salire il bilancio di morti e feriti in Italia per l’emergenza epidemica. Oggi si sono registrati quasi 590 contagi in più rispetto a ieri e 41 morti (età compresa tra 66 e 94 anni), con un bilancio complessivo di 148 vittime. Più 138 guariti, per un totale di 414.

Nel complesso sono 3.858 le persone contagiate, di cui 3.296 ancora ammalati (esclusi i morti e i guariti). Di questi abbiamo 1.790 ricoverati con sintomi, 351 ricoverati in terapia intensiva e 1.155 in isolamento domiciliare. La mortalità del Coronavirus in Italia è del 3,9%. Tutti questi dati sono stati comunicati dal capo della protezione civile, Angelo Borrelli.

“Bisogna prepararsi a ogni eventualità, ma non dobbiamo abbandonare nessuna strategia di contenimento. La cosa peggiore che può succedere ai Paesi o alle persone è ‘mollare’. L’OMS dice non mollate, non arrendetevi, usate approcci collettivi, fare tutto quello che potete per contenere, poi se non ci si riuscirà, vedremo”. Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in conferenza stampa a Ginevra sul coronavirus.