Coronavirus, dal Venezuela: “Dybala positivo”, la posizione della Juventus

Continuano a rincorrersi voci sul Coronavirus, alcune si confermano delle bufale. L’emergenza spaventa il mondo, e si allarga ora dopo ora, arrivano anche i primi casi in Serie A. Quelli accertati al momento sono due: il difensore della Juventus Rugani e l’attaccante della Sampdoria Gabbiadini. Non trova invece conferma la notizia proveniente dal Venezuala. El Nacional avrebbe comunicato che Dybala sarebbe risultato positivo. Si parla anche di Higuain. Ecco cosa scrivono: “Paulo Dybala, della Juventus, è in quarantena per aver contratto il Coronavirus, così come il suo compagno di squadra Daniele Rugani, il primo giocatore di Serie A a testare il covid-19 positivo. Un altro giocatore che si trova nella lente d’ingrandimento è l’argentino Gonzalo Higuaín, che è una delle persone vicine a Dybala.”

Contattata da Sportitalia, la Juventus ha smentito l’indiscrezione rimbalzata dal Venezuela. Per fortuna sarebbe solamente una notizia falsa.