Periodo di quarantena per tutti, anche per i calciatori. Kevin-Prince Boateng si è sottoposto al test per il Coronavirus e riceverà l’esito a breve. A casa con la famiglia, i giocatori si stanno sbizzarrendo in challenge e video curiosi. In uno di questi Boateng ha coinvolto il figlio, Maddox. Un filmato geniale, in cui i due fanno intendere tutt’altro rispetto alla realtà. Si parte con una grigliata, si finisce in salotto. In basso quello che alcuni hanno ribattezzato il VIDEO dell’anno.