Coronavirus, Zaza: “ho paura, sono chiuso in casa con il mio cane”

Minuto dopo minuto arrivano nuove reazioni che riguardano l’emergenza Coronavirus che ha colpito anche il mondo del calcio. Si sono registrati dei casi in Serie A, dalla Juventus alla Sampdoria, fino alla Fiorentina. Adesso ha parlato anche l’attaccante del Torino Simone Zaza a Radio Marca: “Personalmente ho paura, ma se la gente resta a casa tutto passerà. Il calcio e tante altre cose non sono importanti. Sono chiuso in casa col mio cane, meno male che ce l’ho altrimenti sarei da solo. La mia famiglia vive al Sud. Fino a qualche giorno fa ci allenavamo, poi ci hanno detto che tutto il programma era cancellato. Siamo tutti a casa e aspettiamo. I giorni sono lunghi. Gioco alla Playstation, ho diversi libri, mi preparo da mangiare e faccio videochiamate… il tempo passa così”.