Coronavirus, allenatore di Serie A in quarantena [NOME e DETTAGLI]

Continua l’emergenza Coronavirus anche nel mondo del calcio, l’Italia è al momento zona rossa e quindi è stato necessario rinviare le partite fino al 4 aprile. Nel frattempo un allenatore del campionato di Serie A è stato messo in quarantena preventiva: si tratta del tecnico del Cagliari, Walter Zenga. Il club sardo, in ottemperanza alla decisione della Regione Sardegna (destinata alle persone che provenivano dal Nord Italia nei 14 giorni precedenti), ha messo in quarantena preventiva Walter Zenga e i suoi collaboratori nel centro sportivo di Assemini. Il provvedimento non è obbligatorio per chi si era spostato per “comprovate motivazioni lavorative” ma considerando anche lo stop degli allenamenti, è stato decisivo di prendere questo provvedimento in via precauzionale.