Coronovirus, Terim positivo al tampone: “sono in ospedale”

Nuovo caso positivo al Coronavirus, si tratta dell’allenatore Fatih Terim. L’annuncio è arrivato direttamente dal tecnico del Galatasaray attraverso il proprio profilo Twitter. “Il mio test è risultato positivo – si legge – Ora sono in ottime mani in ospedale, non vi preoccupare“. Nella sua lunga carriera il tecnico ha guidato prevalentemente il club di Istanbul e la Nazionale turca, anche le parentesi in Italia tra il 2000 e il 2001 alla Fiorentina e al Milan.

Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.. — Fatih Terim (@fatihterim) March 23, 2020