Il Corriere dello Sport rincara la dose: “Fuga Higuain, almeno restate zitti dopo la figuraccia”

La fuga di Higuain dall’Italia, a cui è seguita quella di altri calciatori bianconeri, ha sollevato numerose polemiche. Sono stati in tanti ad accusare il Pipita e i compagni per una scelta, in tempi di Coronavirus, definita irresponsabile rispetto a quanto invece si predica da settimane. A maggior ragione dopo la positività di Rugani e Matuidi. Lui, Pjanic, Khedira e Douglas Costa – e prima ancora Ronaldo – sono però risultati negativi. E, con l’esposizione del risultato del tampone, sono così potuti tornare in patria. Nel caso dell’attaccante argentino, il motivo è stato la grave malattia della madre. E, in tal senso, a spiegarlo bene è stato anche il fratello Nicolas sui social.

Il Corriere dello Sport ha preso una decisione sulla vicenda ben definita sin da subito. Si è schierata contro il calciatore con un editoriale dai toni abbastanza duri. E oggi ha rincarato la dose, tornando sull’argomento. “Fuga Higuain, almeno restate zitti dopo la figuraccia”, recita il titolo dell’articolo, di cui riprendiamo uno stralcio.

“Gonzalo Higuain ha tutto il diritto di avere paura, per sé e per i suoi cari. Non stiamo a contestare la debolezza umana troppo umana di un uomo che se ne fugge di notte con un jet privato violando le regole della quarantena o isolamento che sia, tassative per chiunque abbia condiviso il respiro con positivi al Covid-19, avendo da esibire il tampone salvacondotto dei “privilegiati”, di chi cioé riesce a farlo non avendo il minimo sintomo. No, non è la fuga (la sua, come quella di altri compagni). Sono le spiegazioni che ammazzano. O quanto meno disturbano. “E’ tornato in Argentina a trovare la madre malata di cancro da quattro anni”, il tweet dalla tastiera fuggito (e poi cancellato) di Nicola, il fratello manager. Prima di lui, Cristiano Ronaldo aveva anticipato tutti come sempre per raggiungere a Madeira mamma Dolores colpita da ictus. Viva le mamme, sempre! Mamma solo per te la mia canzone e il mio jet privato volano.

“Chiediamo rispetto…” ammonisce compatta la tribù degli Higuain mentre, nello sfondo, se ne sta il mucchio silente e dolente degli anonimi, contagiati sì o forse no, chi lo sa, non lo sapremo mai, in questo lugubre ballo del tampone. Reclusi dentro gabbie quasi mai dorate, sbirciando dalla finestra tutto quello che è andato perduto e condannati a fantasticare il peggio per sè e per i loro cari, ad ascoltare e interpretare ogni sintomo, ogni piccola astenia, ogni affanno, come il virus che bussa alla porta. Martellati giorno e notte dall’unica compagnia che gli resta, il feroce assedio dei media. Beato chi ha il jet nell’hangar e il tampone in tasca, le differenze sociali esisteranno sempre, le disuguaglianze pure, ma almeno, per favore, silenzio, che la scena resti muta. Con tutte le sue comprensibili, e persino accettabili viltà. Di vecchi malati senza l’abbraccio dei cari ce ne sono troppi nel mondo. E di bare. Anche loro, soprattutto loro, meritevoli di un abbraccio. Che non verrà”.