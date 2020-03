Cristiano Ronaldo ‘blocca ‘ Transfermarkt: il motivo è incredibile

“Ti blocco”. Quante volte abbiamo sentito questa frase tra fidanzati o amici. Ma quando il protagonista è uno come Cristiano Ronaldo ovviamente fa molto discutere. La vittima? Non una persona, ma Transfermarkt (popolare sito che si occupa di numeri e valutazioni economiche nel mondo del calcio). Il sito ha stilato la classifica dei calciatori più costosi per fasce di età, il calciatore della Juventus è risultato il 35enne più costoso ma i 75 milioni di euro stimati come valore sono troppo bassi. E per questo motivo CR7 ha deciso per il ‘provvedimento’.

“Non possiamo taggare Cristiano Ronaldo poiché ci ha bloccato dopo aver visto la sua valutazione…”, ha scritto il sito in un commento.