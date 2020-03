Cristiano Ronaldo, chapeau! Converte i suoi hotel in ospedali per ospitare i positivi da Coronavirus

Nei giorni scorsi è rientrato in Portogallo, per stare vicino alla madre. Non è più rientrato per via dell’emergenza Coronavirus. Adesso, Cristiano Ronaldo, è in isolamento con la famiglia nella sua Madeira. Ma, seppur a distanza, ha deciso di compiere un gesto importantissimo e significativo per dare un supporto al suo paese in questo momento difficile. Così come riporta ‘Marca’, infatti, l’asso della Juventus ha deciso di convertire i suoi hotel in ospedali per ospitare i malati da Covid-19. Il personale sanitario – medici e infermieri – saranno pagati dal calciatore affinché possano salvare delle vite.