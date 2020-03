Cristiano Ronaldo, il retroscena dell’agente Mendes: “tutti i club lo volevano”

Siamo abituati a ricevere notizie sul futuro di Cristiano Ronaldo, il calciatore della Juventus è sempre molto chiacchierato in tema di calciomercato. Adesso arrivano retroscena sul passato ed a sbilanciarsi è Jorge Mendes, agente del portoghese, che a The Independent ha svelato un retroscena sul suo passaggio al Manchester United. “Ho sempre creduto che alla fine l’allenatore sia l’elemento più importante in un trasferimento. Il caso di Cristiano ne è un perfetto esempio. Tutti i club lo volevano, ma volevano averlo in prestito dallo Sporting. L’unica persona disposta ad assumerlo direttamente era Sir Alex Ferguson. E in quel momento ero convinto che fosse la soluzione migliore. Il Manchester United è stato il club ideale per Cristiano“.