L’ex giocatore, tra le altre, di Juventus e Fiorentina, Angelo Di Livio, ha parlato ai microfoni di TuttoSport dell’eventuale ripresa dei campionati: “Non ha alcun senso giocare – dice – la gente pensa a tutto tranne che alla Serie A. Pari e patta, si riprenderà a luglio o ad agosto. Lotito? Io a volte non lo capisco, a volte dovrebbero venir fuori valori come la salute…”