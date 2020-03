Diamanti e quei retroscena sull’Inter: “Moratti mi voleva, Mourinho non sapeva chi fossi. Fui vicino tre volte”

Alessandro Diamanti ha avuto una lunga carriera in Italia, in Serie A in particolare, ma non ha disdegnato le esperienze all’estero. Attualmente gioca in Australia, nel Western United FC. In diretta Instagram con l’ex compagno di squadra Francesco Valiani, ha svelato di essere stato vicino a vestire la maglia dell’Inter in passato a più riprese: “Sono stato vicino all’Inter, Moratti era malato di me perché gli ricordavo Recoba. Poi Mourinho disse: ‘Diamanti chi?’. Voleva Deco, e quando il mio agente mi chiamò per dirmelo io gli risposi ‘Giustamente’. Deco poi andò al Chelsea e questa vola fui io a chiamare il mio agente pensando che questa volta si potesse fare, ma lui mi disse che a quel punto volevano Sneijder. Io risposi nuovamente ‘Giustamente’. Alla fine sono andato al West Ham e loro hanno completato il Triplete. Quindi hanno fatto bene“.