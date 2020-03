“Dichiarata la pandemia, ma stasera giocano in Champions. La mia passione per il calcio si ribella”, lo sdegno di Cucchi

“L’ OMS dichiara la pandemia e questa sera si stanno giocando partite di Champions. Anche la mia passione per il calcio si ribella. Oltre che la ragione”. E’ il tweet del giornalista Riccardo Cucchi in merito alle vicende di oggi. In Champions League si giocano due partite (PSG-Dortmund già terminata e Liverpool-Atletico Madrid ai supplementari), ma proprio quest’oggi l’OMS (Organizzazione Mondiale Sanità) ha dichiarato ufficialmente la pandemia globale per l’emergenza Coronavirus. Sdegno e rabbia, dunque, per Cucchi, che in poche righe ha espresso tutto il suo disappunto. Eccolo di seguito.

L’ OMS dichiara la #pandemia e questa sera si stanno giocando partite di #Champions. Anche la mia passione per il calcio si ribella. Oltre che la ragione. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) March 11, 2020