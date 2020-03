Donadoni, dramma Coronavirus: “Eravamo là sino a pochi giorni prima del contagio! Calciatori preoccupati”

L’ex allenatore della Nazione (tra le altre) Roberto Donadoni allena in Cina, lì dove il Coronavirus è partito. In un’intervista al Giornale di Lecco, il tecnico dello Shenzen ha parlato della particolare situazione che ha vissuto lui e che stanno vivendo i calciatori: “Io da un po’ di giorni sono a casa, ma domani ripartirò per la Spagna dove i miei ragazzi mi aspettano in ritiro a Girona. Ho vissuto con stupore l’esplosione del contagio: eravamo là sino a pochi giorni prima e non avevo sentore che potesse capitare tutto questo, la situazione sembrava tranquilla. I miei calciatori sono un po’ in ansia perché i loro parenti sono rinchiusi in casa per evitare pericoli di contagio. Penso che sia inevitabile che non siano sereni. Il mio problema maggiore sarà proprio gestire questa loro inquietudine, lavorando prima di tutto sul piano umano e psicologico”.