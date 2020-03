“E se chiudendo tutto stessimo facendo più danni?”. L’ex portiere Lehmann scatena il dibattito sul Coronavirus

L’ex portiere di Milan e Arsenal, Jens Lehmann, ha scatenato un dibattito sui social in merito alle decisioni prese in giro per il mondo sull’emergenza Coronavirus. “E se stessimo causando più problemi al benessere delle persone chiudendo tutto quanto? È meglio stare a casa, in quarantena contro qualcosa che non abbiamo mai affrontato negli anni precedenti, perdendo però il lavoro o facendo cessare di esistere un’azienda di successo? Ci saranno più persone che soffriranno per gli enormi problemi finanziari che seguiranno, piuttosto che a causa del virus? Chi può dirlo?”, questo il lungo tweet di Lehmann. “È vero, il mondo è impazzito! Ogni giorno muore più gente per suicidio in Inghilterra che a causa del virus”, spiega un utente d’accordo con il tedesco. Opinioni discutibili, ma forse in questo momento delicato sarebbe meglio lasciar fare a chi dovrebbe saperne più di noi.