Emergenza Coronavirus, brivido Cristiano Ronaldo: il portoghese in dubbio per il Lione

E’ sempre più emergenza Coronavirus anche per il calcio. L’epidemia sta preoccupando il mondo ed il pallone rappresenta sicuramente un aspetto secondario. Per questo motivo si è deciso di rinviare le giornate dei campionati, mentre c’è incertezza anche a livello europeo. Sono state posticipate le partite di Europa League di Inter e Roma, al momento è invece confermata a porte chiuse la sfida tra Juventus e Lione. In dubbio la presenza di Cristiano Ronaldo, l’attaccante è bloccato in Portogallo e potrebbe non far rientro in Italia, come conferma il sito bianconero.

“Gonzalo Higuain ha svolto lavoro individuale a causa di una lieve contrattura al retto femorale della gamba destra, mentre Rodrigo Bentancur ha interrotto precauzionalmente l’allenamento per un leggero affaticamento alla regione posteriore della coscia sinistra. Cristiano Ronaldo non si è allenato e rimane a Madeira in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso”.